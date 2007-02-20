Тимошенко писатиме нову Конституцію тільки разом з Нашою Україною
Про це вона заявила у Хмельницькому
Фракція БЮТ планує розробити спільний з фракцією “Наша Україна” проект нової Конституції України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції у Хмельницькому.
За її словами, "якщо він буде не спільний, то нового варіанту Конституції не буде взагалі".
Водночас Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в цьому питанні слід шукати компроміс, оскільки для проведення проекту в парламенті потрібен 301 голос народного депутата.
Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що співпраця БЮТ з “Нашою Україною” надалі зміцнюватиметься.
За її словами, зараз на порядку денному стоїть питання створення єдиних з “Нашою Україною” фракцій на місцях і спільна робота у Верховній Раді.
Ю.ТИМОШЕНКО сподівається незабаром “відновити довіру і єдність цих двох команд".