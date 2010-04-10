Валенса назвав сьогоднішню катастрофу другою Катинською трагедією

Колишній Президент Польщі Лех ВАЛЕНСА сьогоднішню катастрофу літака Президента Польщі другою Катинською трагедією.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ВАЛЕНСА в ефірі телеканалу TVN24 назвав авіакатастрофу "великою втратою" для Польщі.

"Це нещастя - друге після Катині. Там нам намагалися “відірвати голову”, і тепер теж загинула еліта нашої держави", - сказав він.

Л.ВАЛЕНСА додав, що у такі хвилини всі повинні згадати, як мало коштує людське життя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина, а також делегація польських високопосадовців. Вони летіли в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених роковинам Катинської трагедії.

За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.

Разом із тим МЗС Польщі повідомив про 88 пасажирів літака.

Довідка УНІАН. У 1940 році співробітники НВКС розстріляли близько 20 тисяч польських офіцерів та працівників адміністрацій, взятих в полон після захоплення Польщі у 1939 році.

У Польщі ці події вважають однією із найбільших трагедій.