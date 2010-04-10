Азаров уже підрахував зиски від зниження ціни на газ

Якщо Україна зможе домовитися про істотне зниження ціни на газ, то зростання ВВП у 2010 році може збільшитися із запланованих 3,7% до 7%.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу "Інтер" 9 квітня.

"Буде нормальна ціна на газ - ми будемо мати не 3,7%, а будемо мати, за моїми розрахунками, близько 7% (зростання ВВП - УНІАН). Не буде нормальної ціни на газ - будемо мати спад", - заявив М. АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, М. АЗАРОВ також сказав, що ціна газу, що закуповується Україною в РФ, у другому кварталі 2010 року становитиме 348-350 доларів за тисячу кубометрів.

"У першому кварталі у нас ціна на газ - 330 доларів на вході (в Україну - УНІАН), у другому кварталі ми будемо мати 348-350 дол", - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що є всі підстави очікувати, що переговори з Росією щодо зниження ціни газу закінчаться для України результативно. За його словами, Україна в ході цих переговорів планує знизити ціну на газ до рівня, який дозволить зменшити річну плату за це паливо на 4 млрд. доларів.