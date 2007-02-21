Регіоналам сподобалося блокувати парламентську трибуну

Народні депутати, члени фракції Партії регіонів другий день поспіль до початку пленарного засідання заблокували трибуну, президію та ложу уряду у сесійній залі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, ці дії пов’язані з погрозами фракцій БЮТ та «Наша Україна» заблокувати роботу парламенту і не дати можливість відкрити пленарні засідання.

На даний час в сесійній залі знаходиться приблизно 50 народних депутатів від фракції Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, представники фракцій БЮТ та «Наша Україна» заявляли, що блокуватимуть роботу Верховної Ради України до того часу, поки парламент не прийме закон щодо врегулювання ситуації з тарифами на житлово-комунальні послуги, а також не внесе зміни до держбюджету-2007 в частині збільшення соціальних виплат.