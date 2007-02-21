Від Ющенка вимагають сказати, чи збирається він скидати Януковича
ПР хоче пояснень Президента та його Секретаріату
Фракція Партії регіонів вимагає, щоб Президент України Віктор ЮЩЕНКО публічно пояснив діяльність своїх штатних радників – Тараса СТЕЦЬКІВА і Юрія ЛУЦЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради заступник керівника фракції Василь КИСЕЛЬОВ.
За його словами, ці радники «їздять по Україні і створюють так звані «загони самооборони». «Від кого і хто збирається оборонятися чи нападати?», - запитав він.
В.КИСЕЛЬОВ вважає, що Т.СТЕЦЬКІВ і Ю.ЛУЦЕНКО «виконують доручення Президента України, готуючись до походу на Київ з метою повалення законно обраної влади».
Він запитав: «Невже Президент України не розуміє, що в результаті таких дій поглиблюється розкол України?».
На думку В.КИСЕЛЬОВА, Президент і його Секретаріат «не дотримуються законів України і не хочуть передавати навіть частину владних повноважень, як це передбачено реформою».
За його словами, необхідно усім усвідомити, «що конституційна реформа незворотно набрала чинності, і ті, хто намагаються її відмінити, вчиняють антиконституційні дії, за які доведеться відповідати згідно з чинним законодавством».