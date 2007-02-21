Від Ющенка вимагають сказати, чи збирається він скидати Януковича

Фракція Партії регіонів вимагає, щоб Президент України Віктор ЮЩЕНКО публічно пояснив діяльність своїх штатних радників – Тараса СТЕЦЬКІВА і Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради заступник керівника фракції Василь КИСЕЛЬОВ.

За його словами, ці радники «їздять по Україні і створюють так звані «загони самооборони». «Від кого і хто збирається оборонятися чи нападати?», - запитав він.

В.КИСЕЛЬОВ вважає, що Т.СТЕЦЬКІВ і Ю.ЛУЦЕНКО «виконують доручення Президента України, готуючись до походу на Київ з метою повалення законно обраної влади».

Він запитав: «Невже Президент України не розуміє, що в результаті таких дій поглиблюється розкол України?».

На думку В.КИСЕЛЬОВА, Президент і його Секретаріат «не дотримуються законів України і не хочуть передавати навіть частину владних повноважень, як це передбачено реформою».

За його словами, необхідно усім усвідомити, «що конституційна реформа незворотно набрала чинності, і ті, хто намагаються її відмінити, вчиняють антиконституційні дії, за які доведеться відповідати згідно з чинним законодавством».