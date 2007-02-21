Янукович доручив Азарову позбавитися політики

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність встановлення справедливих житлово-комунальних тарифів у всіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«У регіонах існує велика різноманітність і різні умови роботи житлово-комунального господарства, наприклад, різні умови постачання води. І нам потрібно подумати, як зробити так, щоб незалежно від того, де живуть люди – в Центральному, Західному або Східному регіоні, було створено рівні умови для оплати послуг, попри те, що саме регіони встановлюють тарифи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також повідомив, що під час вчорашньої поїздки до Чернігова він переконався в можливості «наведення порядку в тарифах житлово-комунального господарства разом з регіональною владою».

Голова уряду доручив першому віце-прем`єр-міністру, міністру фінансів Миколі АЗАРОВУ розробити механізми контролю за формуванням тарифів. «Потрібно зняти політизування навколо цього питання», - додав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що уряд несе відповідальність за встановлення тарифів у всіх регіонах, незалежно від того, представник якої політичної сили очолює регіональну виконавчу владу. «Я сьогодні почув інформацію, що в 18 регіонах керівниками є представники «Нашої України» і БЮТ, і це означає, що ми не несемо за них відповідальності. Це не так. Ми вимагатимемо, незалежно від того, хто під якими прапорами прийшов. Підхід буде рівний, і вимагатимемо однаково», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що з керівників регіонів, які є представниками партій, що входять в коаліцію, уряд «питатиме ще більше».

Прем`єр-міністр закликав членів уряду не «звертати уваги на тих, хто хоче втягнути нас у політичне протистояння».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, прикладом позитивної співпраці є Чернігівська область, де головою облдержадміністрації є представник «Нашої України» (Микола ЛАВРИК – УНІАН), а головою обласної ради – представник БЮТ (Наталія РОМАНОВА – УНІАН). «Там жодних політичних проблем не існує. Там існує лише одна проблема, що дісталася нам від попередніх урядів, які збільшили тарифи і не створили механізму контролю (за збільшенням тарифів – УНІАН), - сказав В.ЯНУКОВИЧ.