Ющенку не дадуть жити на широку стопу?

Фракція Партії регіонів вимагає від Президента та уряду внести пропозиції про скорочення штату і видатків на утримання Секретаріату глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що після проведення конституційної реформи повноваження Президента скоротилися і, відповідно, варто було б чекати скорочення штату Секретаріату Президента, а також фінансування цього органу.

В.КИСЕЛЬОВ стверджує, що станом на 10 березня 2005 року в Секретаріаті Президента працювало 595 осіб, а в 2007 році – 596, але фінансування збільшилося за цей період на 70 млн. грн.

За його словами, проаналізувавши повноваження Секретаріату Президента України, «можна зробити висновок, що замість того, аби займатися кадровою політикою в регіонах, показувати приклад дотримування законів і таки звільнити керівників обласних і районних держадміністрацій, яким ради більше ніж двома третинами по декілька разів висловили недовіру, Президент України нехтує Конституцією, а його Секретаріат займається в цей час підготовкою державного перевороту».

В.КИСЕЛЬОВ заявив, що спочатку «помаранчева» влада провела «тарифний експеримент» над українським народом, а тепер «жіночка в білому з косою мотається по Україні, щоб виправити свої власні помилки».