Бютівці влаштували парламенту ”темну”?

У Верховній Раді пропало світло і не працює система голосування «Рада».

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК заявив, що 15 народних депутатів із фракції БЮТ захопили електрощитову. Він нагадав всім народним депутатам, що «їхні дії підпадають під кримінальну відповідальність». А.МАРТИНЮК наголосив, що згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів дає ВР. «Якщо вони хочуть одержати таку згоду, то вони одержать», - пообіцяв А.МАРТИНЮК.

Звертаючись до народних депутатів, які знаходяться в електрощитовій, він зазначив: «Ви менше слухайте своїх вождів, бо вожді як завжди залишаться в стороні, вожді як завжди умиють руки, а вам може бути не зовсім солодко. Не варто робити такі дріб’язкові речі, за які прийдеться нести кримінальну відповідальність».

За словами А.МАРТИНЮКА, приміщення ВР є стратегічним об’єктом. «Я б вам не рекомендував жартувати», - додав він.

Він також повідомив, що зараз не працює система «Рада» і тому народні депутати будуть тільки обговорювати законопроекти, оскільки не має можливості голосувати.

У даний час представники фракції Партії регіонів стоять біля трибуни та біля президії ВР.