Мартинюк запропонував підняти руки

Народні депутати зможуть голосувати підняттям рук через відключення системи «Рада»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на пленарному засіданні.

За його словами, регламентом парламенту передбачено, що відкрите голосування може здійснюватися шляхом підняття руки у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи.

А.МАРТИНЮК зазначив, що коли треба буде, то ВР проголосує «шляхом підняття руки».

Він також нагадав про можливість ухвалення рішення щодо голосування раз на тиждень, а в інші дні можна лише обговорювати законопроекти.

А.МАРТИНЮК зауважив, що такі рішення були прийняті тоді, коли народні депутати, які сьогодні знаходяться в електрощитовій парламенту і відключили систему “Рада”, переходили до Українського дому і там голосували.

Водночас МАРТИНЮК звернувся до служби охорони Державного управління охорони та апарату ВР з вимогою викликати до парламенту представників Генеральної прокуратури, щоб зафіксувати наявні порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

За словами А.МАРТИНЮКА, Генпрокуратура мають зробити подання до парламенту «для притягнення до кримінальної відповідальності тих народних депутатів, які підлягають під кримінальну справу».

«А ми такий дозвіл потім дамо», - зазначив А.МАРТИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді пропало світло і не працює система голосування «Рада». А.МАРТИНЮК заявив, що 15 депутатів із фракції БЮТ захопили електрощитову.