Уряд з 1 квітня підвищить мінімальну зарплату і пенсію

Уряд з 1 квітня підвищить мінімальні зарплати і пенсії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Упродовж найближчих 10 днів буде підготовлено проект рішення уряду, який пройде всі необхідні процедури узгодження, буде розглянуто на уряді і доведено до всіх областей», - сказав М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр зазначив, що вже в квітні будуть перераховані фінансові ресурси для здійснення виплат, пов`язаних з підвищенням мінімальних зарплат і пенсій.

При цьому, за словами М.АЗАРОВА, рівень підвищення мінімальної зарплати і пенсій перевищить показники, закладені у відповідній постанові Верховної Ради, яка була прийнята після підписання Президентом України закону про держбюджет на 2007 рік і стосувалася зобов`язань уряду щодо підвищення рівня соціальних виплат.

«Зараз розглядається декілька варіантів, вони всі в роботі, оскільки ми повинні розрахувати всі можливості не тільки в контексті 2007 року, але і 2008, тому що Міністерство фінансів вже працює над підготовкою бюджету на 2008 рік. Ми маємо врахувати всі ризики», - сказав перший віце-прем`єр.