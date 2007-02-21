Тимошенко по пунктах розпише, як позбутися Януковича

Блок Юлії Тимошенко та «Наша Україна» до кінця тижня мають намір оприлюднити план усунення від влади команди прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, що ми разом, буквально в четвер-п’ятницю, зможемо запропонувати серйозний алгоритм, як прибрати від влади людей, які руйнують країну кожного дня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що з цього приводу БЮТ завершує переговорний процес з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і блоком «Наша Україна».

«Ми вважаємо, що коли така ситуація в країні і в парламенті, то єднання демократичних сил – це єдиний вихід», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.