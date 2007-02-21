Мартинюк вчить журналістів червоніти

У сесійній залі Верховної Ради лише близько 100 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, на репліки народних депутатів із фракції БЮТ, що, мовляв, немає депутатів, а тому немає сенсу проводити пленарне засідання, головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК відповів, що в Конституції не передбачено, скільки народних депутатів має бути присутніми у сесійній залі, щоб відбувалося пленарне засідання. Він зазначив, що є лише норма про ухвалення рішень мінімальною кількістю у 226 голосів депутатів. «Скільки в залі – це Конституції не цікаво», - наголосив А.МАРТИНЮК.

Крім того, він звинуватив журналістів в тому, що вони дають інформацію, які «не відповідає дійсності». За словами А.МАРТИНЮКА, на той час, коли розглядалися законопроекти і відбувалося голосування підняттям рук, у залі “аж ніяк не було 120 народних депутатів”, як про це написали деякі ЗМІ. «Все було відповідно до регламенту, не пересмикуйте, будь ласка», - зазначив він.

Звертаючись до журналістів, перший віце-спікер сказав: «Від того, що ви вислуговуєтесь перед тими чи іншими політичними силами, це ваше право, але у всякому разі, хоч червонійте тоді, коли пишете неправду». А.МАРТИНЮК стверджує, що сьогодні на засіданні ВР не було прийнято закон про ратифікацію протоколу щодо збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення. «Я сказав, що рішення не прийнято, рішення буде прийнято тоді, коли буде працювати система «Рада». Або слухайте уважно, або не пишіть, вибачте, того, чого не варто писати, того, що не відповідає дійсності», - наголосив А.МАРТИНЮК. «Це хай буде на вашій совісті, бо два чоботи пара», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до початку пленарного засідання Верховної Ради депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну, президію та ложу уряду у сесійній залі парламенту. Ці дії пов’язані з погрозами фракцій БЮТ та «Наша Україна» заблокувати роботу парламенту і не дати можливість відкрити пленарні засідання до задоволення їхніх вимог.

Пізніше депутати з фракції БЮТ пішли до електрощитової, вимкнули світло і електронну систему для голосування “Рада”. Заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ називав вимушеними ці кроки опозиції. О.ТУРЧИНОВ наголосив, що таким чином опозиційні фракції намагаються привернути увагу до першочергових проблем в країні.

Натомість А.МАРТИНЮК провів голосування шляхом підняття рук народними депутатами України. У такий спосіб ВР парламент ухвалив Закон «Про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення».

За словами А.МАРТИНЮКА, лише після початку роботи системи «Рада» народним депутатам із БЮТ буде надане слово для виступу, а «інакше ви слово не одержите».