Наша Україна заявила про сплановану провокацію

У “Нашій Україні” вважають спланованою провокацією заяву представників Партії регіонів про підготовку Секретаріатом Президента державного перевороту.

Як повідомляє прес-служба політичної партії "Народний Союз Наша Україна", про це заявив керівник аналітичного департаменту «Нашої України» Анатолій ЛУЦЕНКО.

“Сьогоднішня заява фракції Партії регіонів, в якій на адресу Президента України і його Секретаріату висуваються звинувачення у підготовці державного перевороту, є спланованою політичною провокацією. Мета цієї авантюри – дестабілізувати ситуацію в державі й на цьому фоні «здати» ГТС нинішньому керівництву Російської Федерації”, - вважає. А.ЛУЦЕНКО.

«Це щодо зовнішнього підтексту даної заяви “регіоналів”. У той самий час вона має й чітко орієнтований внутрішній контекст, – переконаний А.ЛУЦЕНКО. - Справа у тому, що погіршення соціальних стандартів дуже сильно вдарило по рейтингових показниках Партії регіонів. Коли українці як у Львові, так і в Донецьку вимушені будуть платити за новими тарифами, – рейтинг «регіоналів» полетить шкереберть». За його словами, «звичайно, що сила, в даному випадку «Народна самооборона», яка вимагатиме відповідальності за ситуацію в соціальній сфері від діячів Партії регіонів та їхніх політичних сателітів, складає для них надзвичайну загрозу. Але це не має нічого спільного з «державним переворотом», який ввижається нинішнім «антикризовикам».

А.ЛУЦЕНКО зауважив, що «дана заява також викликає закономірне запитання: Чи голова Партії регіонів, прем’єр Віктор ЯНУКОВИЧ поділяє зміст цієї заяви? Чи Віктор ЯНУКОВИЧ, так як і його однопартійці, вважає, що, цитую, «пан ЮЩЕНКО є Президентом тільки однієї частини України, підтримуючи тих, хто намагається створити в державі хаос, безвладдя» (як йдеться у заяві Фракції Партії регіонів у ВР)?».

Керівник аналітичного департаменту «Нашої України» наголосив, що якщо голова Партії регіонів, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ розділяє цю думку, то нехай він «відкрито заявить перед нацією про загрозу державного перевороту, а також наведе конкретні факти у встановленому порядку перед правоохоронними органами».

У свою чергу, постійний представник Президента в парламенті Роман ЗВАРИЧ висловив переконання, що заявами про підготовку Секретаріатом глави держави державного перевороту руками лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА “регіонали” ганьблять самих себе.

Він нагадав, що Конституцією закріплено право громадян України утворювати об’єднаннях громадян і проводити будь-які види політичної діяльності, які не заборонені законами. “Те, що робить Юрій ЛУЦЕНКО, абсолютно вписується в рамки чинного законодавства”, - зауважив Р.ЗВАРИЧ.

“З іншого боку, правляча коаліція спільно з урядом робить все можливе, щоб перетягнути на себе повноваження, що можна говорити про конституційний переворот руками “антикризовиків”, - наголосив постійний представник Президента.