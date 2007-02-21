У Верховну Раду нагрянула Генпрокуратура

У Верховну Раду України прибув представник Генеральної прокуратури для вивчення ситуації із захопленням електрощитової парламенту і блокування роботи ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Партії регіонів Василь ГРИЦАК.

Він наголосив, що начальник Головного управління нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод громадян та захисту інтересів держави Генпрокуратури Сергій ДОМБРОВСЬКИЙ має намір на місці вивчити ситуацію і з’ясувати, хто причетний до захоплення електрощитової.

В.ГРИЦАК не виключив, що після цього до парламенту може бути викликана слідча оперативна група Міністерства внутрішніх справ.

Водночас представники фракції БЮТ, які блокують електрощитову, не впустили представника Генпрокуратури на місце події. Зокрема, вони попросили його пред’явити посвідчення. Представник Генпрокуратури відмовився це зробити, що і стало причиною відмови впустити його в електрощитову.