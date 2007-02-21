Тимошенко заблокує Короля й Огризка

Фракція Блоку Юлії Тимошенко має намір блокувати роботу Верховної Ради у четвер, незважаючи на те, що на цей день у парламенті заплановано розгляд питань про призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і Віктора КОРОЛЯ - на посаду голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми вважаємо, що ніякі кадрові питання сьогодні не можуть бути більш вагомими, ніж ті два питання, про які ми раніше сказали», - сказала лідер БЮТ.

При цьому вона нагадала, що опозиційні фракції вимагають врегулювати ситуацію із тарифами на житлово-комунальні послуги і внести зміни у державний бюджет на 2007 рік щодо збільшення соціальних виплат.

«Немає нічого більш важливого, і кадрові питання почекають», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи заяви першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА, що народні депутати, які перешкоджають роботі парламенту і причетні до зникнення світла у залі засідань, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що А.МАРТИНЮК, «заявляючи про кримінальні справи проти опозиції, не є оригінальним».

За її словами, він перейняв спадщину від колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ. «Я думаю, що вони, власне, можуть виконати свої обіцянки, тому що сьогодні по всіх силових структурах в областях на керівництві розставлені представники криміналітету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона поставила під сумнів те, що А.МАРТИНЮК отримає від цього «почуття перемоги».