Візитер із Генпрокуратури виявився екстрасенсом

Представник Генеральної прокуратури України, начальник Головного управління нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод громадян та захисту інтересів держави Генпрокуратури Сергій ДОМБРОВСЬКИЙ у Верховній Раді склав протокол огляду місця подій, зокрема, електрощитової, заблокованої представниками фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член фракції БЮТ, член Регламентного комітету ВР Валерій КАМЧАТНИЙ.

При цьому він нагадав, що С.ДОМБРОВСЬКИЙ не був допущений до електрощитової і тому не мав змоги скласти об’єктивний протокол.

В.КАМЧАТНИЙ стверджує, що у протоколі С.ДОМБРОВСЬКИЙ вказав на те, що його не впустили до місця події.

Депутат також наголосив, що протокол був складений у присутності двох понятих у приміщенні, де голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ приймає офіційні делегації.

За словами В.КАМЧАТНОГО, у зв’язку з цим складений протокол не має жодної юридичної сили і не може бути підставою для порушення кримінальних справ.

На даний момент біля електрощитової ВР перебувають близько 30 членів фракції БЮТ.

Відповідаючи на запитання журналістів, якими будуть подальші дії фракції БЮТ, заступник голови фракції Олександр ТУРЧИНОВ наголосив, що робота парламенту буле блокуватися доти, доки не будуть прийняті закони, на яких наполягає БЮТ.

Крім того, він заявив, що у фракції «є більш ефективні методи, ніж блокування». «Ми зараз працюємо над їх реалізацією», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що зараз ідуть переговори з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, за результатами яких передбачається прийняти більш радикальні дії, ніж блокування парламенту та кабінетів.

«Ми будемо тут працювати, поки не будуть задіяні інші методи. Як тільки будуть задіяні інші методи, ми розблокуємо (роботу парламенту)», - сказав О.ТУРЧИНОВ.