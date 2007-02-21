Коаліція дасть згоду на арешт депутатів від опозиції

14:54, 21 лютого 2007
Політика
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Мартинюк у цьому переконаний

При необхідності Верховна Рада дасть згоду на притягнення до відповідальності і арешт тих народних депутатів із фракції БЮТ, які захопили електрощитову в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні ВР перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК.

Відповідаючи на пропозицію народного депутата Павла СУЛКОВСЬКОГО (фракція Партії регіонів) про доцільність створення парламентської комісію з розслідування цього інциденту, А.МАРТИНЮК зазначив, що не потрібно створювати якісь комісії чи групи. За його словами, вже працює оперативно-слідча група Генеральної прокуратури.

«Вона зробить свою справу, внесе висновки до сесійної зали. Треба буде, ми дамо згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт тих, хто сьогодні там знаходиться», - наголосив А.МАРТИНЮК.

Він вважає, що цим інцидентом не повинні займатися народні депутати України. «Нехай працюють ті, кому потрібно працювати, а наше з вами завдання – творити закони», - зауважив А.МАРТИНЮК.

Він підкреслив, що голосування щодо законопроектів, які обговорюються сьогодні, буде проводитись тоді, коли для цього існуватиме технічна можливість.

У даний час у парламенті і досі не працює система голосування «Рада» і не має освітлення. В сесійній залі працюють тільки мікрофони, які розміщені на трибуні та на столі керівництва парламенту.

Зараз близько 100 народних депутатів обговорюють останні законопроекти, з передбачених до розгляду в порядку денному на сьогодні.

Сьогодні ВР працює в сесійному режимі лише до обіду, тобто до 14.00.

Після 16.00 народні депутати працюватимуть в комітетах і фракціях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до початку пленарного засідання Верховної Ради депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну, президію та ложу уряду у сесійній залі парламенту. Ці дії пов’язані з погрозами фракцій БЮТ та «Наша Україна» заблокувати роботу парламенту і не дати можливість відкрити пленарні засідання до задоволення їхніх вимог.

Пізніше депутати з фракції БЮТ пішли до електрощитової, вимкнули світло і електронну систему для голосування “Рада”. Заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ називав вимушеними ці кроки опозиції. О.ТУРЧИНОВ наголосив, що таким чином опозиційні фракції намагаються привернути увагу до першочергових проблем в країні.

Натомість А.МАРТИНЮК провів голосування шляхом підняття рук народними депутатами України. У такий спосіб ВР парламент ухвалив Закон «Про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення».

 

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