Ющенко візьме участь у телепроекті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 22 лютого, здійснить робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.

Як повідомляє прес-служба глави держави, заплановано, що В.ЮЩЕНКО проведе нараду з адміністративно-господарським активом автономії.

Під час наради глава держави представить Постійного представника Президента України в Криму.

Також В.ЮЩЕНКО зустрінеться із ректорами вищих навчальних закладів та візьме участь у спільному телевізійному проекті ДТРК «Крим» і Чорноморської ТРК під назвою «Президент України: Кримський акцент».