Ющенко візьме участь у телепроекті
16:22, 21 лютого 2007Політика
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Президент здійснить робочу поїздку до АРК
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 22 лютого, здійснить робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.
Як повідомляє прес-служба глави держави, заплановано, що В.ЮЩЕНКО проведе нараду з адміністративно-господарським активом автономії.
Під час наради глава держави представить Постійного представника Президента України в Криму.
Також В.ЮЩЕНКО зустрінеться із ректорами вищих навчальних закладів та візьме участь у спільному телевізійному проекті ДТРК «Крим» і Чорноморської ТРК під назвою «Президент України: Кримський акцент».
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