Регіонали збираються на нічну варту

Народні депутати, члени фракції Партії регіонів залишилися чергувати у сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

Він наголосив, що на даний час в сесійній залі парламенту перебувають 7-8 народних депутатів.

При цьому, за його словами, о 16.00 мало розпочатися засідання Координаційної ради антикризової коаліції, на якому буде вирішуватися питання про подальші дії коаліції. Він не виключив, що депутати чергуватимуть в сесійній залі всю ніч.

Крім того, Т.ЧОРНОВІЛ не виключає, що у зв’язку з блокуванням роботи ВР буде прийнято рішення на цьому тижні більше не проводити пленарних засідань.

Також у даний час в парламенті перебувають близько 15 народних депутатів, членів фракції БЮТ. Вони продовжують блокувати електрощитову.

Крім того, як стало відомо журналістам, керівник Апарату ВР Валентин ЗАЙЧУК розпорядився продовжити роботу одного з буфетів ВР на всю ніч.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до початку пленарного засідання Верховної Ради депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну, президію та ложу уряду у сесійній залі парламенту. Ці дії пов’язані з погрозами фракцій БЮТ та «Наша Україна» заблокувати роботу парламенту і не дати можливість відкрити пленарні засідання до задоволення їхніх вимог.

Пізніше депутати з фракції БЮТ пішли до електрощитової, вимкнули світло і електронну систему для голосування “Рада”. В сесійній залі працювали тільки мікрофони, які розміщені на трибуні та на столі керівництва парламенту.

Після цього у залі залишилось близько 100 народних депутатів, які обговорювали законопроекти. Сьогодні ВР працює в сесійному режимі до 14.00.