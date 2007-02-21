Згадуючи Тимошенко Азаров використав окремі українські слова

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявляє, що йому не цікаво вступати в дискусію з екс-міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ про соціально-економічний розвиток країни, але продовжує полемізувати з екс-прем`єр-міністром, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам на брифінгу в Кабміні.

«Мене не цікавлять виступи ПИНЗЕНИКА. Це його маніакальна ідея. Пам`ятаєте, в 2003 році він звинувачував мене в тому, що ми там щось «приховали». Він не оригінальний. Виявляється, його маніакальні ідеї нав`язливі. Я не збираюся з ним дискутувати. Мені з ним нецікаво дискутувати, і нема про що», - сказав М.АЗАРОВ, коментуючи заяву В.ПИНЗЕНИКА про те, що уряд має в своєму розпорядженні ресурси для підвищення з 1 квітня прожиткового мінімуму до 534 грн. і мінімальної заробітної плати - до 440 грн. завдяки «неврахованому в затвердженому держбюджеті-2007 ресурсу зростання внутрішнього валового продукту».

Перший віце-прем`єр зазначив, що міг би вступити в дискусію з В.ПИНЗЕНИКОМ лише в тому разі, якби екс-міністр фінансів «міг похвалитися, що при ньому Україна розвивалася добре». «Я визнав би правоту його аргументів. Але, на жаль, коли він був у влади – це були дуже сумні роки для України. А я у той час був головою парламентського бюджетного комітету і міг бачити, яким чином пан ПИНЗЕНИК керував економічною і фінансовою політикою в уряді і бачив, до чого все це призводить», - пояснив він.

За його словами, колись той самий “ПИНЗЕНИК пропонував скоротити витрати на освіту і охорону здоров`я в 2-3 рази, боровся з дефіцитом бюджету». «Коли-небудь історики піднімуть стенограми засідань у Президента тодішнього. Можливо, піднімуть. Буде цікаво. Мені лінь цим займатися, відверто кажучи, я не історик за професією. Але взагалі треба комусь доручити, щоб підняли ось ті матеріали, і щоб раз і назавжди цей пан заспокоївся і не носився зі своїми маніакальними ідеями», - сказав М.АЗАРОВ.

«У нас нічого не приховується. У нас є рахунок в казначействі. Цей рахунок кореспондується з платіжною системою Національного банку. І тому Національний банк, який не можна назвати біло-блакитним, або якимсь ще, він має абсолютно об`єктивну інформацію про стан державних фінансів на кожен день, на кожну годину. І щодня зведення про стан державних фінансів лягають на стіл Президенту, аналізуються Секретаріатом. Що ми можемо приховати? Для чого нам це потрібно?», - наголосив він.

Також перший віце-прем`єр назвав спекуляцією заяву Ю.ТИМОШЕНКО, що «за останні місяці зростання ВВП становило 15%, і на 15,6% збільшилися ціни». «Я ніде, ніколи абсолютно таких цифр не наводив, тому що я, на відміну від неї, взагалі-то кажучи, відповідаю за свої слова, і якщо вже щось говорю, то наводжу абсолютно перевірені і достовірні факти», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що за всі роки своєї роботи жодного разу не назвав недостовірної цифри. «У цьому моя докорінна відмінність з цією пані. Я живу у світі цифр, і зростання ВВП – моя робота, тому я не міг так помилитися. Серед ночі розбуди, я вам скажу будь-яку цифру економічного розвитку України», - додав перший віце-прем`єр.

М.АЗАРОВ також припустив, що Ю.ТИМОШЕНКО не розуміє різниці між зростанням ВВП і зростанням промислового виробництва. «Для пані Юлії загалом все одно, мабуть, вона не розуміє різниці між промисловим виробництвом і валовим внутрішнім продуктом», - відзначив він.

За його словами, підсумки соціально-економічного розвитку країни в січні є показовими. «Але я ніколи не говорив, що розцінюю такі показники як прямий успіх уряду. Я не міг цього говорити, тому що не може уряд досягнути успіху в одному місяці, уряд досягає успіху за певний період», - зазначив перший віце-прем`єр.

Разом з тим М.АЗАРОВ вважає, що економічна активність, що простежується, є позитивною реакцією на дії уряду. «І ці тенденції мають бути закріплені», - вважає він.

На його думку, дії та заяви опозиції є деструктивними. «Вони націлені на те, щоб зірвати все те, що досягнуто і буде досягнуте. Але цього не буде», - наголосив М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів України М.АЗАРОВ провів брифінг російською мовою, але, відповідаючи на питання, що стосуються заяв і виступів В.ПИНЗЕНИКА і Ю.ТИМОШЕНКО, використовував окремі українські слова.