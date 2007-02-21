Партія регіонів обіцяє обійтися без штурму

Фракція Партії регіонів обіцяє не штурмувати електрощитову парламенту, яку блокують представники фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ після засідання координаційної ради антикризової коаліції.

«Ніякого штурму не буде», - сказав він. При цьому депутат наголосив, що ВР працюватиме завтра у будь-якому випадку.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи має намір антикризова коаліція перешкоджати блокуванню роботи парламенту депутатами з БЮТ, В.КИСЕЛЬОВ сказав: «Ми будемо забезпечувати нормальну роботу сесії».

При цьому він виключив, що пленарні засідання у четвер і п’ятницю не будуть проведені. В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що в ці дні антикризова коаліція має ухвалити ряд важливих рішень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до початку пленарного засідання Верховної Ради депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну, президію та ложу уряду у сесійній залі парламенту. Ці дії пов’язані з погрозами фракцій БЮТ та «Наша Україна» заблокувати роботу парламенту і не дати можливість відкрити пленарні засідання до задоволення їхніх вимог.

Пізніше депутати з фракції БЮТ пішли до електрощитової, вимкнули світло і електронну систему для голосування “Рада”. В сесійній залі працювали тільки мікрофони, які розміщені на трибуні та на столі керівництва парламенту.

Після цього у сесійній залі залишилось близько 100 народних депутатів, які обговорювали проекти законів. О 14.00 депутати завершили свою роботу.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що завтра фракція продовжить блокувати роботу Верховної Ради.