Мер Харкова наполягає на репресіях проти небажаних журналістів

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні на сесії міськради висловив своє ставлення до роботи журналістів і тих публікацій у ЗМІ, які, на його думку, необ’єктивно висвітлюють його діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ДОБКІН заявив, що він зацікавлений у широкому висвітленні діяльності міської влади, готовий терпіти будь-яку конструктивну критику, але «не готовий лише до відвертої брехні, яка прикривається свободою слова».

Водночас, виступаючи від імені фракції «Наша Україна» депутат Андрій РУДЕНКО вимагав забезпечити акредитацію при міській раді журналістів видань громадського руху «Міський дозор», якої вони чекають багато місяців, а також повернути акредитацію власкору газети «Комерсант-Україна» Марії СПАЛЕК, котра днями позбавлена її за свою статтю у цьому виданні.

19 лютого прес-служба міської ради заявила, що позбавила акредитації М.СПАЛЕК за те, що її видання «наполегливо дезінформує жителів України про реформування житлово-комунального господарства у Харкові». «Уже кілька разів у матеріалах видання на цю тему, - йдеться у заяві прес-служби міськради, - були неперевірена інформація і явно тенденційний стиль. Усі ці матеріали виходили з-під пера харківського кореспондента видання Марії СПАЛЕК та її київського колеги Олега ГАВРИША, які спільними зусиллями поширювали недостовірну інформацію». Як приклад поширення такої інформації прес-служба назвала статтю «Сервіс знайшли надмірно нав`язливим», опубліковану в газеті 19 лютого. Прес-служба міськради поставила вимогу «спростувати недостовірну інформації і публічно вибачитися».

У газетній публікації, через яку журналістку позбавили акредитації, йдеться про те, урядовий комітет з паливно-енергетичного комплексу виступив проти нової схеми розрахунків за електроенергію, газ і тепло, яку запропонувала влада Харкова.

Водночас М.СПАЛЕК сьогодні сказала кореспонденту УНІАН, що вона «оперувала фактами з офіційних повідомлень і готова це довести».

У свою чергу, на веб-сайті міськради розміщено заяву прес-служби віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, який спростовує інформацію, поширену 19 лютого виданням «Комерсант-Україна» про те, що «в п‘ятницю урядовий комітет виступив проти нової схеми розрахунків за електроенергію, газ та тепло, запропонованої харківською владою». Прес-служба А.КЛЮЄВА заявила, що жодних коментарів по інформації, яку поширено в зазначеному виданні, не надавала, засідання урядового комітету, про яке йдеться в статті, 16 лютого не проводилось».

Сьогодні на сесії міськради М.ДОБКІН надав слово своєму прес-секретарю Вікторії МАРЕНИЧ, яка заявила, що у неї «викликає подив і одночасно розчарування позиція харківських журналістів». «Видається, що харківська журналістська спільнота відкрито підтримує відверту брехню – як одну із основ сьогоднішньої місцевої журналістики», - заявила В.МАРЕНИЧ.

На її думку, «сьогодні в харківську журналістику прийшли люди, які часто не мають спеціалізованої освіти, а тому, напевно, і не знайомі із засадами діяльності журналістів та Кодексом журналістської етики». В.МАРЕНИЧ зазначила, що за дорученням депутатів міськради «прес-служба може взяти на себе організацію і проведення виїзних семінарів із основ журналістської діяльності і етики, до яких залучить провідних журналістів України і Росії». Прес-секретар висловила сподівання, що «це допоможе харківським журналістам відрізняти факт і брехню – як інформаційний привід».

Як передає кореспондент УНІАН, 20 лютого у Харкові пройшов круглий стіл журналістів, де було прийнято заяву і висловлено протест проти дій міської влади щодо журналістки М.СПАЛЕК.