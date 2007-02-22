Більшість третій день блокує трибуну та президію ВР

Народні депутати із фракції Партії регіонів третій день блокують трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, ці дії пов’язані з погрозами фракцій БЮТ та «Наша Україна» заблокувати роботу парламенту і не дати можливість відкрити пленарні засідання.

На даний час біля трибуни знаходяться близько 10 народних депутатів від фракції Партії регіонів. Всього у сесійній залі на даний час зібралася вже третина депутатів із парламентської коаліції.

У залі поки що немає народних депутатів із фракції «Наша Україна» та БЮТ.

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК уже зайняв місце в президії, хоч сесійне засідання розпочинається о 10.00.

Зазвичай, керівництво ВР заходить в сесійну залу на робочі місця не раніше, ніж за 5 хв. до 10-ї год.

У свою чергу близько 15 народних депутатів із фракції БЮТ знаходяться біля електрощитової ВР, яку вони заблокували вчора, вимкнувши перед цим світло і електронну систему для голосування “Рада”. Парламентарії сидять за столом, а кругом прапори із символікою БЮТ, також є прапорці з символікою “Нашої України”.

Як заявляли раніше представники опозиції, вони блокуватимуть роботу парламенту, поки ВР не дасть згоди прийняти рішення щодо підвищення соціальних виплат та наведення порядку у тарифній політиці.