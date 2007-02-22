Соціалісти: роботу системи «Рада» відновили

Роботу системи «Рада» у Верховній Раді України відновлено.

Про це кореспонденту УНІАН сказав народний депутат з фракції СПУ Василь БОГАЧУК.

Він зазначив, що йдеться про залучення додаткових ресурсів. (УНІАН: сьогодні депутати з фракцій БЮТ і «Нашої України» продовжують чергування біля електрощитової ВР, яку вони заблокували вчора, вимкнувши перед цим світло і електронну систему для голосування “Рада”).

В.БОГАЧУК повідомив, що сьогодні в порядку денному ВР є, зокрема, і питання про розгляд кандидатур Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України та Віктора КОРОЛЯ на пост глави СБУ. Між тим він зазначив, що коаліція ще проводить консультації щодо цих кандидатур.

За його словами, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО нібито заявила, що її не цікавлять кадрові питання. Він зазначив, що це може свідчити про те, що фракція не голосуватиме за ці кандидатури.