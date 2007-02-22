Ющенко погодився з усіма пропозиціями Тимошенко

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вчора передала Президенту Віктору ЮЩЕНКУ пропозиції блоку, і всі вони були прийняті главою держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, «наші всі пропозиції прийнято» Президентом України.

Разом з тим О.ТУРЧИНОВ відмовився сказати, про які пропозиції йде мова, в той же час зазначив, що завтра або післязавтра відбудеться прес-конференція керівників БЮТ, де вони будуть озвучені.

Він зазначив, що найближчим часом «схема, за якої ми будемо працювати, буде задіяна», і вона більш ефективна, ніж блокування трибуни. В той же час О.ТУРЧИНОВ відмовився все-таки уточнити, про яку схему йдеться.

Водночас він заявив, що фракція БЮТ у разі відновлення голосування у Верховній Раді підтримає кандидатури Віктора КОРОЛЯ на посаду голови СБУ та Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.

ТУРЧИНОВ зазначив, що фракція БЮТ і надалі продовжуватиме дії, спрямовані на те, щоб ВР не працювала в нормальному режимі до того часу, доки в першочерговому порядку не будуть розглянуті й підтримані питання, пов’язані зі зниженням тарифів на житлово-комунальні послуги та підвищенням мінімальної зарплати і пенсії.

За словами О.ТУРЧИНОВА, наскільки йому відомо, парламентська коаліція підключилася до паралельного кабелю «із сусіднього приміщення», і таким чином робота системи «Рада» відновлена.

Як повідомляв УНІАН, 15 народних депутатів із фракції БЮТ знаходяться біля електрощитової ВР, яку вони заблокували вчора, вимкнувши перед цим світло і електронну систему для голосування “Рада”. Як заявляли раніше представники опозиції, вони блокуватимуть роботу парламенту, поки ВР не дасть згоди прийняти рішення щодо підвищення соціальних виплат та наведення порядку у тарифній політиці.