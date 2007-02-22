Табло, що не працює, створить незручності, але роботі ВР не зашкодить

У сесійній залі Верховній Раді є освітлення і працює система «Рада», але не працює одне з двох табло.

Як зазначив головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, звертаючись до телеглядачів та слухачів, «система «Рада» працює, але, щоправда, не тому, що ті, хто її захопив, звільнили щитову, а були вжиті інші заходи, і ми сьогодні маємо можливість працювати і будемо працювати».

Між тим він додав, що працює лише одне табло, на якому висвітлюється інформація, хто виступає, а також результати голосування по законопроектах. Він зазначив, що інше табло не працює.

За його словами, це не заважатиме роботі парламенту, хоч і становить певні незручності.

На даний час працює табло, яке розміщено над урядовою ложею, а не працює табло, яке розміщено над ложею, де зазвичай перебувають запрошені судді Конституційного, Верховного судів, генпрокурор.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, світло у сесійній залі ВР періодично вимикається, не світяться бокові лампи.

Як повідомляв УНІАН, вчора депутати з фракції БЮТ заблокували електрощитову ВР, вимкнувши перед цим світло і електронну систему для голосування “Рада”. Після цього пленарне засідання було закрито.