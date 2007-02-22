Ющенка просять повернути «майданних товаришів» у правовий простір

Фракція Партії регіонів звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням проявити політичну волю і повернути «діяльність своїх майданних товаришів у правовий простір».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сесії парламенту заступник керівника фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, Президент має продемонструвати свою власну «адекватну, послідовну та конструктивну позицію гаранта Конституції».

«Шлях політичного шантажу, хуліганства та авантюрних задумів не веде до процвітання та добробуту власного народу», - наголошується в заяві партії, яку зачитав з трибуни парламенту М.ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, якщо Президент України «обере деструктив, дестабілізацію», то він має усвідомити, що він не просто гальмує розвиток - він знищує Україну і позбавляє майбутнього власний народ.

М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що своїми діями опозиція «перекваліфікувала себе у звичайних хуліганів та бандитів». На його переконання, депутатська недоторканність «не має слугувати прикриттям для хуліганства, шантажу та відверто антиукраїнських дій”.

М.ЧЕЧЕТОВ також наголосив, що метою опозиції є «розпуск ВР та політичний реванш».

За його словами, робоча група парламенту напрацювала узгоджений варіант законопроекту по житлово-комунальних тарифах, на чому наполягала опозиція. М.ЧЕЧЕТОВ також нагадав, що вчора уряд підтвердив, що мінімальна пенсія та зарплата з 1 квітня будуть збільшені, навіть більше, ніж пропонував Президент України.