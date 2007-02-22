Мартинюк: законопроект про тарифи стоїть у порядку денному

Кабінет Міністрів України має намір на наступному пленарному тижні запропонувати Верховній Раді розглянути законопроект щодо внесення змін до державного бюджету в частині збільшення соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК. (Наступний пленарний тиждень заплановано провести 13-16 березня – УНІАН).

Він зазначив, що з цього приводу у нього відбулась розмова з керівництвом уряду. «Є домовленість, що на наступному пленарному тижні Кабінет Міністрів запропонує законопроект про зміни до держбюджету на 2007 рік», - сказав він.

При цьому А.МАРТИНЮК зазначив, що під час розгляду урядових пропозицій також будуть розглянуті і законопроекти з цього питання, внесені депутатами та Президентом. «І все вирішиться шляхом голосування», - сказав А.МАРТИНЮК.

Торкаючись питання щодо врегулювання ситуації з тарифами на житлово-комунальні послуги, А.МАРТИНЮК нагадав, що вчора була створена робоча група, яка мала напрацювати єдиний проект закону щодо зниження тарифів. Він також наголосив, що сьогодні у порядку денному є проект закону, що стосується тарифної політики.