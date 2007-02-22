Опозиція вимагає підкласти свиню Ющенку

Фракції БЮТ і «Наша Україна» вимагають перенести розгляд питань щодо призначення міністра закордонних справ та голови СБУ, але Верховна Рада почала їх розглядати.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ зазначив на засіданні ВР, що ці кадрові питання не можуть розглядатися сьогодні, коли ВР працює «у ганебному аварійному режимі».

Він закликав зняти з розгляду питання про призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України та Віктора КОРОЛЯ на посаду голови СБУ. На думку представника БЮТ, спочатку потрібно вирішити питання, що стосуються тарифів та мінімальної зарплати і пенсій.

Він закликав сьогодні зібрати Погоджувальну раду лідерів фракцій і зробити все, щоб перевести роботу ВР «у нормальний режим».

У свою чергу член фракції «Наша Україна» Микола ОНІЩУК вважає «неприпустимим і недоцільним» розгляд кадрових питань сьогодні. На його думку, такі питання мають розглядатися тоді, коли в парламенті є консенсус. За його словами, розгляд в сьогоднішній ситуації кадрових питань «є блюзнірством». Депутат зазначив, що «у конфронтації переможців не буде». Він оголосив, що в разі, якщо ці питання будуть розглядатися, то фракція “Наша Україна” не братиме участі в обговоренні.

Він закликав також провести сьогодні в парламенті Погоджувальну раду.

У відповідь перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК закликав народних депутатів бути «мудрішими, спокійнішими і правдивішими». Він зазначив, що до консенсусу закликають ті, хто його не хоче. Він підкреслив, що ВР «буде йти за планом розгляду питань».

Він не виключає, що після розгляду кадрових питань у ВР після перерви може бути розглянуто законопроект про ціни і тарифи.

За словами А.МАРТИНЮКА, цей законопроект сьогодні є у порядку денному, але ВР може прийняти рішення, щоб він був розглянутий скоріше, ніж передбачено.

На даний час у ВР все-таки розпочато розгляд питання про призначення В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.