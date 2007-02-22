Довгому з імперативним мандатом навіть сподобалося

Закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад, прийнятий Верховною Радою з ініціативи БЮТ, „скріпив лави всіх людей, які обстоюють власну думку і не хочуть узурпації та концентрації влади в руках фактично одного партійного лідера”, заявив в інтерв’ю газеті „Хрещатик” заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за його словами, вступ у дію „антидемократичного закону” про імперативний мандат жодним чином не змінив балансу сил у Київраді. При цьому, зазначив О.ДОВГИЙ, „існує певний психологічний тиск на депутатів, які вийшли з фракцій і мають свій погляд на ті чи інші питання”.

„Абсолютна більшість депутатів, котрі залишили фракцію БЮТ, зробили це, бо мали власне бачення проблем - і фахове, і політичне. Вони намагалися переконувати у тому радикальне крило БЮТ, яке раніше уособлював Михайло БРОДСЬКИЙ, але безрезультатно. На сьогодні радикальні настрої в Київраді норовить задавати особисто Юлія ТИМОШЕНКО. Але це нерезультативно і неефективно з позиції кінцевого результату”, - зазначив секретар Київради.

О.ДОВГИЙ також підкреслив, що закон про імперативний мандат в існуючому вигляді не містить жодного реального механізму реалізації.