Терьохін списав Нашу Україну в архів

Блок Юлії Тимошенко не має наміру створювати єдиний список з “Нашою Україною” у разі проведення дострокових парламентських виборів.

Про це заявив колишній міністр економіки, народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН в інтерв’ю газеті “День” (№32, 22 лютого).

“Я можу сказати, що роздратування всередині БЮТ діями окремих членів «Нашої України» надто сильне, і воно з часом, на жаль, не зменшується. А надія на те, що «любі друзі» відмовляться від продовження політичної кар’єри, - ілюзорна”, - сказав С.ТЕРЬОХІН.

Він також вважає, що продуктивність і системність співпраці парламентських фракцій БЮТ та “Нашої України” залежить від розкладу всередині «Нашої України». “Там є прагматики, звичайно. Вони розуміють, що це дивне утворення не має політичної перспективи. Пригадайте темпи дезінтеграції проекту - виступ Президента на з’їзді НСНУ і його перенесення, провал спроби очищення від «любих друзів» і відхід КАТЕРИНЧУКА і ЖВАНІЇ, кадрова чехарда з БЕЗСМЕРТНИМ, БАЛОГОЮ і КИРИЛЕНКОМ. У результаті ми бачимо сплеск політичної активності з боку КАТЕРИНЧУКА (який, на жаль, до болю нагадує мені проект «Озимого покоління») або проект екс-міністра внутрішніх справ ЛУЦЕНКА, що фінансує ЖВАНІЯ за його ж визнанням”, - пояснив депутат БЮТ.

Разом з тим С.ТЕРЬОХІН висловив задоволення активністю Ю.ЛУЦЕНКА. “Він топчеться на «червоному» електораті ВІТРЕНКО та інших маргиналів, але ж українською мовою. Між іншим, щойно голова Руху, мій колега по уряду, ТАРАСЮК заявив про початок проекту з об’єднання «правих сил» і відкинув можливість блокування з «лівою» БЮТ. До речі, для розрядки, якщо ви спробуєте порівняти результати голосувань депутатів від Руху і депутатів від БЮТ з економічних питань, то із здивуванням виявите, що класичними «лівими» будуть рухівці, а тими, хто ратували за економічну свободу, будемо ми”, - підкреслив екс-міністр економіки.