Голова Донецької облради про партійний вплив і конкретних людей

Новообраний сьогодні голова Донецької обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ, член Партії регіонів, наголошує на значущості партійного важеля впливу у своїй подальшій роботі.

Про це він заявив на своїй першій прес-конференції після обрання. На думку А.ШИШАЦЬКОГО, вимагати від своїх підлеглих виконання якихось вказівок буде легше, з огляду на чинник належності їх до Партії регіонів.

«Я маю займатися партійними питаннями», - сказав він. І пояснив: «Я маю займатися однозначно, тому що сьогодні вирішувати питання на рівні області, міст, мерів, не впливаючи серйозно на роботу парторганізацій Партії регіонів... Тобто, можна грубо сказати так - не маючи важеля тиску на потенційну подальшу кар`єру різних там мерів, чиновників, депутатів це неможливо буде... Мені набагато простіше буде впливати, маючи ще один цей важіль».

А.ШИШАЦЬКИЙ також зазначив, що він з оптимізмом дивиться в майбутнє і бачить перспективи в Україні у зв`язку з тим, що до влади прийшли представники Партії регіонів.

«Я дуже сподіваюся, що до влади в країні зараз прийшли люди конкретні все ж таки, які взагалі-то прийшли з крісел у свій час голів колгоспів, радгоспів і директорів заводів, керівників владних структур, які, скажімо, не балакуни, а працівники. Тому я сподіваюся, що в Україні є перспектива», - сказав голова облради.

Андрій Шишацький народився 12 жовтня 1965 року в Слов`янську. Має дві вищі освіти. Очолював ряд великих підприємств Донецької області – комбінат панельного житлового будівництва в Донецьку, трубний завод компанії СКМ Рината Ахметова в Харцизьку, аптечну компанію «Фармація Донбасу».