Чорновіл нагадав Ющенку про 15 днів

Якщо протягом 15 днів Президент України Віктор ЮЩЕНКО не внесе нову кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, антикризова коаліція внесе свого кандидата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

«За Конституцією України і законом про Кабінет міністрів передбачається, що у випадку відхилення кандидатури Президент має право впродовж 15 днів подати або цю саму, або іншу кандидатуру, і якщо він цього не зробить за 15 днів, кандидатура буде внесена коаліцією і проголосована однозначно», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

При цьому народний депутат висловив думку, що Президенту України доцільніше було б внести альтернативну і більш компромісну кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, зокрема, Олександра ЧАЛОГО або Костянтина ГРИЩЕНКА.

Відповідаючи на запитання журналістів, якими будуть дії коаліції у випадку, якщо Президент повторно внесе кандидатуру Володимира ОГРИЗКА, Т.ЧОРРНОВІЛ наголосив, що це залежатиме від того, чи знайде глава держави якісь аргументи, які надаватимуть нові переваги В.ОГРИЗКУ при його призначенні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада не підтримала кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України. За відповідне рішення проголосували 196 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували за кандидатуру В.ОГРИЗКА в повному складі фракції КПУ, СПУ, фракція Партії регіонів.