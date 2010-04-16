Медведєв скучив за Януковичем

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ наступного тижня на позачерговій зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ обговорить двосторонню співпрацю, зокрема у газовій сфері.

Про це він сказав журналістам в Бразилії, передає РІА «Новости».

"Буквально наступного тижня ми плануємо позапланову зустріч, позачергову зустріч з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ на території України", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, він відзначив, що питання щодо газу між Росією і Україною врегульовано, інша справа, що українські партнери вважають ці ціни для нинішньої ситуації в Україні важкими.

"Це питання, яке обговорюється. Це не закрита тема, я з самого початку сказав Президенту України, що ми готові це робити. однак обговорюються і інші питання - саме тому, що ми інтенсифікували наші контакти", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

"Я сподіваюся, що ми продовжимо обговорення всіх питань, включаючи і питання забезпечення безпеки, розвиток торговельно-економічних відносин, гуманітарні питання, і зробимо це не тільки у травні, під час майбутнього візиту Президента Росії до України, а й, можливо, і раніше", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він погодився, що останнім часом у Росії і України дуже багато контактів. "Скучили, знаєте. І мені здається, це непогано. Я і моєму колезі - Президенту В.ЯНУКОВИЧУ сказав, що зустріч у Вашингтоні теж дуже важлива: нам треба частіше спілкуватися", - зазначив глава Російської держави.

В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ за останні два місяці зустрічалися кілька разів, останній - у рамках самміту з ядерної безпеки у Вашингтоні 12-13 квітня. Також заплановано візит Д.МЕДВЕДЄВА до Києва 17 травня.