RSF: стан свободи слова в Україні після виборів погіршився

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» занепокоєна погіршенням свободи слова в Україні після приходу до влади нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, йдеться у прес-релізі організації, надісланому агентству УНІАН.

«В останні три місяці відбулось серйозне повернення до залякування та фізичних нападів на журналістів, а також перевищення повноважень щодо мас-медіа», - зазначається у прес-релізі.

«Репортери без кордонів» висловлюють свою підтримку відкритому листу, надісланому 17-ма журналістами телекомпанії ТВі до В.ЯНУКОВИЧА з вимогою припинити втручання у роботу мас-медіа з боку СБУ. Журналісти ТВі поскаржились на переслідування СБУ та звинуватили цю установу у захисті особистих і бізнесових інтересів голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

Міжнародна організація також стурбована необґрунтованим рішенням ліквідувати Національну комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України. Її було розпущено на підставі указу Президента. «Пан ЯНУКОВИЧ повинен пояснити цей крок і сформулювати свою політику стосовно мас-медіа», - зазначається у пресс-релізі.

«Репортери без кордонів» закликають Президента підтримувати свободу слова, яка передбачена українською Конституцією та численними договорами і конвенціями, підписаними Україною. «Президент повинен змінити своє ставлення до медіа і відновити тенденцію кількох останніх років щодо зростання свободи слова», - йдеться у прес-релізі.

Як зазначають «Репортери без кордонів», за останні дні в Україні було зафіксовано декілька випадків арештів і нападів на журналістів. Так, директора газети «Експрес» (Львів) було затримано у його будинку вранці 12 квітня особами у цивільному одязі, які назвали себе міліціонерами. Коли ж журналісти цієї газети прибули на місце події, показали свої журналістські посвідчення і попросили пояснити причини затримання, міліціонери побили їх та розбили редакційну камеру.

«Репортери без кордонів» шоковані фізичним нападом на Бориса БРАГІНСЬКОГО, журналіста “9 каналу” Дніпропетровська. Його побив невідомий біля приміщення телеканалу 12 квітня. Журналіст, який через побиття не зможе працювати приблизно тиждень, переконаний, що напад пов’язаний з його професійною діяльністю.

Двоє журналістів, Ігор МІРОШНИЧЕНКО з телекомпанії «Поверхность», та Андрій МОХНИК із газети «Свобода», а також знімальна група «Нового каналу» постраждали під час прес-конференції в Українському домі 8 квітня, нагадують “Репортери без кордонів”.

Крім того, 8 квітня, коли кореспондент телеканалу СТБ Сергій АНДРУШКО спробував поставити запитання начальнику Головного управління житлового господарства КМДА Володимиру СТОРОЖЕНКУ, останній вирвав у нього мікрофон і викинув у смітник.

На додачу до ТВі, діяльність двох телекомпаній опинилась під загрозою, наголошують “Репортери без кордонів”. “Автор-ТВ”, незалежна телекомпанія у Дніпродзержинську, змушена була припинити трансляцію програм після того, як місцева влада вирішила припинити контракт на оренду приміщення на 6 місяців раніше від реального терміну. Директор телекомпанії Людмила КАЧАНОВА розцінює цей крок як спробу залякати журналістів. За її словами, місцева влада розглядала телеканал як вороже налаштований відтоді, як у березні 2008 року обрали нового мера міста.

Крім того, в Іллічівську Одеської області місцевий телеканал «Глас» змушений був призупинити трансляцію програм через тиск з боку місцевої влади, зазначають “Репортери без кордонів”.