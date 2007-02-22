Комуністи захопили ”парламентське радіо”

Представники фракції КПУ заблокували вхід до звукової апаратної Верховної Ради, яка розташована в одному із підвальних приміщень парламенту, майже поруч з електрощитовою.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на даний час біля цього приміщення перебуває шість членів фракції КПУ.

Відповідаючи на запитання УНІАН, що саме народні депутати від КПУ роблять під кімнатою звукової апаратної, один з парламентаріїв відповів: «Відпочиваємо».

При цьому на даний момент у парламенті досі відсутнє світло, у тому числі зникло світло і в туалетних кімнатах.