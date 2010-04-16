У Варшаві та Кракові заборонили алкоголь навіть у ресторанах

Польський уряд заборонив продавати алкоголь на час проведення жалобних церемоній за загиблими у катастрофі президентського літака у Варшаві у суботу та в неділю у Кракові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду Польщі.

Продаж алкогольних напоїв у Варшаві заборонено 17 квітня до 18.00 (за польським часом) у всіх пунктах продажу, в тому числі, ресторанах та кафе.

У Кракові, де наступного дня відбудуться похорони Леха та Марії Качинських, така заборона діятиме до 20.00.

Як повідомляв УНІАН, літак польського Президента Л.Качинського розбився поблизу Смоленська вранці 10 квітня 2010 року. За попередніми даними, літак Ту-154 зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту літака перебувало 96 осіб. Не вижив ніхто.

Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.

Похорони упізнаних пасажирів відбудуться в Польщі в суботу, 17 квітня. Президентське подружжя поховають наступного дня.