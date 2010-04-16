В суботу, 17 квітня, о 10.00 в столичному Будинку офіцерів ЗСУ (вул. Грушевського, 30/1) розпочнеться ХХ з`їзд Спілки офіцерів України. Як зазначають організатори, у зв’язку з політично анонсованим неприєднанням України до НАТО з`їзд започаткує дискусію щодо нової Воєнної доктрини, складання плану виведення Чорноморського флоту РФ до 2017 року. Спілка офіцерів України дасть принципову оцінку зазіханням на соціальний захист і “соціальний пакет” військовиків, практиці призначення на посади осіб з кримінальним минулим. Оскільки наступ на соціальні гарантії людей у погонах розгорнуто з партійних висот, СОУ розгляне питання про створення нової політичної сили – Партії офіцерів України.

На з’їзд запрошено Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ, начальника Генерального штабу Збройних Сил України та інших.

Контактні телефони: 253-32-30, 050-232-98-58.