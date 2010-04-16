Тимошенко боїться, що Порошенко продасть її останню надію

Лідер об`єднаної демократичної опозиції, екс-кандидат в президенти Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що колишнього міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА може бути призначено віце-прем`єром в уряді Миколи АЗАРОВА.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила в інтерв`ю журнал "Кореспондент" (№ 14), коментуючи ситуацію, що склалася з об`єктивністю освітлення життя країни на провідних українських телеканалах.

«5 канал» – це наша надія, однак, враховуючи те, що його власник Петро ПОРОШЕНКО чекає свого призначення віце-прем`єром, ми не можемо до кінця зрозуміти інформаційну політику «П’ятого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за її словами, існує ризик, що «5 канал» буде продано. "Тоді у нас не залишається жодного шансу на об`єктивне висвітлення ситуації", - додала лідер опозиції.