Лідер об`єднаної демократичної опозиції, екс-кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за жодних обставин не залишить Україну.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв`ю журналу "Кореспондент" (№ 14).

"Жоден справжній полководець не залишав поле бою. А у нас не просто поле бою, у нас реанімація для порятунку 46 млн. українців. І кинути цю реанімацію без професійної допомоги не можна. Я ніколи цього не зроблю, і навіть в глибині душі у мене не виникає такої слабкості", - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції наголосила, що метою її життя є перетворення України. "Мета мого життя – побачити красиву Україну. Зрадити цю мету для мене рівнозначно суїциду. Я хочу, щоб кожен зробив свою святу справу – чесні політики відродили країну, журналісти – не дозволили утвердитися беззаконню, громадяни – одержавши адекватну інформацію, захистили свою країну і зробили правильний вибір у 2012 році. І все стане на свої місця, станеться те, що, на жаль, занапастили після Помаранчевої революції, – душа народу знову прокинеться", - заявила вона.