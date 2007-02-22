Турчинов: коаліція перевела Верховну Раду на військовий стан

Заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ стверджує, що електронний сервер Верховної Ради, який знаходиться поруч із ложею преси на третьому поверсі, охороняється озброєною держохороною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

Крім того, за словами депутата, представники фракції Партії регіонів зачинили двері до президії ВР у сесійній залі. «Ви ж бачите, що зачинені всі двері, і МАРТИНЮК не може навіть у туалет вийти», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що таким чином антикризова коаліція перевела Верховну Раду «на військовий стан». «Аварійний стан Верховної Ради, у якому вона працює, - це аварійний стан всієї нашої країни», - сказав він.

Коментуючи інформацію, що у парламенті може статися провокація і розпочнеться стрілянина, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що ці чутки поширюють саме представники антикризової коаліції. «Мабуть, саме вони і готуються до якихось серйозних провокацій, а ми працюємо у межах Конституції», - додав він.