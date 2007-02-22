Янукович має подарунок для Ющенка

Завтра Янукович подарує Ющенку ікону. Про це сказала Ганна Герман, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде, на її думку, прем`єр завтра вітати Президента з його Днем народження, повідомляє Е-news.

«Я думаю, буде», - сказала вона. «Прем`єр і минулого року, коли ще не був прем`єром, вітав Президента з Днем народження. Він традиційно дарує ікони, і думаю, що цього року теж».

Вона також сказала, що Президента мають привітати і глава фракції «Партія регіонів» Раїса Богатирьова. На думку Ганни Герман, «це - День народження глави держави і всі, хто бажає йому добра і здоров`я, зроблять це». Окрім цього, вона нагадала, що Президент, як і кожен чиновник в Україні не може приймати дорогих подарунків, вартість яких перевищує 20 гривень. Тому, на думку Г. Герман, привітати Президента зможе дозволити собі будь-який депутат. Разом з тим вона сказала, що фракція «Партії регіонів» «не така бідна», щоб збирати з кожного гроші, щоб купити подарунок Президентові.