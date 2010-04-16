У Херсоні помили Леніна - за 10 тисяч

У Херсоні за завданням міського голови Володимира САЛЬДА комунальники вимили пам`ятник Леніну, встановлений на центральній площі біля будівлі облдержадміністрації і облради – на площі Свободи.

Як повідомив кореспондента УНІАН начальник міського відділу комунального господарства Володимир БІЛОНОЖКО, на зазначені роботи у міському бюджеті було закладено близько 10 тис. грн.

«Ми знаємо, що у Леніна невдовзі день народження, тому депутатський корпус міськради попросив до свята вимити пам`ятник. От ми і миємо. Ми митимемо й інші пам`ятники, але не так капітально, як цей» - повідомив В.БІЛОНОЖКО.

Пам`ятник В.Леніну було встановлено у Херсоні в 1965 році.