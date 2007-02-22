Богатирьова: Двопартійна система матиме трагічні наслідки

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що в Україні не існує об`єктивних передумов для переходу до двопартійної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні на прес-конференції в Києві для регіональних ЗМІ.

«Немає об`єктивних причин для переходу до двопартійної системи. Це може призвести до певної форми партійної диктатури», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Координатор парламентської більшості вважає таку систему «викривленням» демократії. «Якщо ми використовуватимемо двопартійну систему, то ми матимемо трагічні для української демократії наслідки. Більш того, ми спровокуємо наш великий національний бізнес на те, що з метою пошуку свого економічного імунітету він буде об`єктивно вимушений направляти свої інвестиції або у вибори, або вимушений буде тікати за кордон», - пояснила депутат.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, двопартійна система може призвести до того, що Україна стане «аутсайдером навіть у третьому світі». «І такий підхід ми не підтримуємо», - підкреслила лідер фракції Партії регіонів.