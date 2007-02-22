Ющенко не відмовиться від Огризка і Короля

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір повторно вносити до Верховної Ради України кандидатури Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і Віктора КОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Я наполягатиму на цих кандидатурах. Я проведу другий раунд консультацій», - сказав Президент.

За його словами, після внесення в Конституцію ряду змін в Україні втрачено баланс. За його словами, ці зміни негативно позначилися на процесах, які сьогодні відбуваються в Україні.

Глава держави сказав про це в контексті подій, які відбуваються зараз у ВР. За словами Президента, йому «сумно від того, що сьогодні відбувається у Верховній Раді України».

В.ЮЩЕНКО сказав, що «державні мужі так поводитися не повинні». «Це дитячі забави», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР не підтримала кандидатури В.ОГРИЗКА на посаду голови МЗС України і В.КОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.

“За” кандидатуру В.ОГРИЗКА свої голоси віддали 196 із 438 народних депутатів, зареєстрованих в залі. “За” В.КОРОЛЯ - 190 народних депутатів із 431.

Не підтримали призначення В.ОГРИЗКА і В.КОРОЛЯ у повному складі фракції Партії регіонів, СПУ і КПУ.