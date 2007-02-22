Мартинюку хочеться не працювати, а ”а.а.а”

Депутати Верховної Ради працюють у майже темній сесійній залі.

Незважаючи на те, що система "Рада" працює, депутати змушені собі підсвічувати ліхтариками, щоб читати тексти постанов.

Водночас коли депутати виступають із місця, їх обличчя освітлюються завдяки помаранчевому світлу від мікрофонів. Також світло в залі є від телевізійних камер, які ведуть зйомку.

"Бачте, коли голосуємо, то стає світліше. Давайте голосувати", - звернувся до депутатів головуючий на сесії віце-спікер Адам Мартинюк.

"При такому освітленні хочеться не працювати, а "а.а.а", - додав він через якийсь час.

При розгляді питань віце-спікер просив вносити свої поправки тих, хто "може ще щось прочитати".

Водночас канал "Рада", який веде трансляцію засідання пустив бігучий рядок: "Просимо вибачення за технічну якість трансляції, обумовлену поганим освітленням приміщення".

Як відомо, депутати БЮТ ще в середу заблокували електрощитові і позбавили Раду світла. Щоб працювала система "Рада", до парламенту привезли альтернативні джерела живлення.

Українська правда