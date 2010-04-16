Янукович привезе до Львова нового губернатора

На 19 квітня заплановано робочу поїздку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Львівську область.

Про це повідомили УНІАН у Львівській облдержадміністрації.

Під час поїздки В.ЯНУКОВИЧ огляне у Львові об‘єкти, що будуються до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також представить нового губернатора Львівщини.

Водночас Львівська ОДА не надала інформації про те, кого саме представлятиме глава держави.

За даними поінформованих джерел, головою Львівської ОДА буде призначено народного депутата від Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ.

В.ГОРБАЛЬ народився 18 березня 1971 року у Львові. У 1993 році закінчив Інститут міжнародних відносин при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.