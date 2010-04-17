Експерт: ротація в МЗС більше нагадує "чистку"

Міністерство закордонних справ України готує широкомасштабну кадрову ротацію українських послів та дипломатів. Експерти називають це «чисткою» рядів тих, хто не згоден з нинішнім зовнішньополітичним курсом країни.

Ротація дипломатів – звична справа, однак не тоді, коли дипломатичний корпус змінюють так масштабно і швидко, сказав «Німецькій хвилі» аналітик інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ: «Це чистка. Головним критерієм відбору є лояльність особисто до міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА і до нової лінії зовнішньої політики, яку він сам особисто не виробляє, але намагається реалізовувати. Саме з цим пов’язана одномоментна зміна всіх практично заступників міністра закордонних справ і їхня розсилка по всьому світу”.

Разом з тим В.ГОРБАЧ відзначив, що заміна на посаді голови Місії при ЄС Андрія ВЕСЕЛОВСЬКОГО на заступника міністра Костянтина ЄЛІСЄЄВА, який зараз курує європейський напрямок, є рівноцінною, оскільки К.ЄЛІСЄЄВ добре знається на відносинах України з Євросоюзом.

Експерт переконаний, що прізвище нового посла України в Росії не має значення, оскільки ця посада, з приходом до влади Віктора ЯНУКОВИЧА, є досить символічною і не потребуватиме від дипломата ініціативи, головне – аби його дії не йшли в розріз з російською зовнішньою політикою.

Водночас заступник голови парламентського комітету з євроінтеграції Сергій ШЕВЧУК (БЮТ) вважає, що через «старий радянський підхід до формування кадрів», яким, на його думку, нині керується К.ГРИЩЕНКО, «багато справжніх професіоналів» можуть лишитися без роботи. «Є ціла когорта молодих професійних українських дипломатів, які знаються на міжнародних відносинах. Буде прикро, якщо їх замінять на того чи іншого керівника Партії регіонів, як це було за СРСР, коли призначали виключно свояків», - вважає С.ШЕВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня ц. р. Кабінет міністрів звільнив Валерія ЧАЛОГО з посади заступника міністра закордонних справ України та призначив на цю посаду Віктора МАЙКА. В.ЧАЛИЙ обіймав посаду заступника глави МЗС з листопада 2009 року. В.МАЙКО працював послом України у Туркменістані і Афганістані (за сумісництвом).