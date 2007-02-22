Луценко пропонує швидше крутити педалі

На чолі координаційної ради Громадянського руху «Народна самооборона» мають стояти моральні авторитети, зокрема, такі особистості, як Ліна КОСТЕНКО, Іван ДЗЮБА, Борис ОЛІЙНИК та ін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні під час прес-конференції в Луцьку.

Він зазначив, що організує діяльність руху “Народна самооборона”, після чого може зайнятися політикою: “Рано чи пізно я займуся партійною діяльністю".

На запитання журналістів, у якій саме політичній силі бачить себе лідер “Народної самоборони”, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що „я вважаю себе лівоцентристом. Я не змінюю свої переконання, але погляди формуються з роками". Також він зазначив, що Україна не має часу на випробування різних схем правління – лівих чи правих, як у Європі, „нам треба швидше крутити педалі", що досягнути якихось позитивних результатів.

Щодо політичних сил, то Ю.ЛУЦЕНКО, зазначив, що наразі в Україні „найпотужнішою і найдемократичнішою є Блок Юлії Тимошенко, і нікому не варто нехтувати нею". Водночас він додав, що БЮТ все ж не є самодостатньою політичною силою, тому всім демократичним політичним силам слід об`єднатися. “Потрібна „міцна конструкція" для всіх розчарованих виборців, які були по обидва боки Майдану”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.