Ющенко розповів, чому Крим лякає інвесторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні реально, щоб кримськотатарський фактор став чинником стабілізації політики в автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"Потрібно зробити таку політику в даному питанні, яка б забезпечила кримськотатарський фактор як чинник стабілізації політики в Криму, - сказав Президент. - Це реальність".

За словами В.ЮЩЕНКО, загальнополітична ситуація в автономії сьогодні накопичила багато системних ризиків, які щороку даються в знаки перед початком курортного сезону. "Це зазвичай трапляється перед початком курортного сезону щороку: то бензин подорожчає, то намети з`являться, то шприци знайдуть - все що завгодно, аби тільки на 100-200 тисяч менше людей приїхало до Криму", - сказав Президент. Він підкреслив, що Крим має навчитися формувати відповіді на ці виклики, для чого влада автономії повинна стати більш публічною і відкритою. Президент сказав, що сьогодні в Криму потрібно не формувати політику протистояння, а "чесно, публічно домовлятися". При цьому глава держави підкреслив, що політика протистояння - це доля "політиканів".

Глава держави знову заявив про необхідність підписання "меморандуму розуміння" між представниками національних меншин автономії. "Крим давно потребує діалогу. Ні тиску, ні шантажу, ні провокацій - цим Крим вже обріс, і тому він лякає інвесторів, ці правила часто не зрозумілі для тих сил, які хотіли б працювати в Криму", - підкреслив Президент.